Рустам Ашурматов: Файзуллаев может повторить в Европе путь Хусанова

Бывший футболист «Рубина» Рустам Ашурматов высказался о потенциале полузащитника ПФК ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.

— Сообщается об интересе турецких клубов к Файзуллаеву. Стоит ли ему менять Россию на Турцию?

— Я точно не могу сказать, потому что не говорил с ним об этом. Но я слышал, что у него есть предложения из Турции. Если он там будет играть постоянно, на его месте поехал бы туда. Но если сядет в Турции на скамейке, лучше играть в России.

— Получится ли у Файзуллаева повторить путь Хусанова?

— 100%! Кроме тренировок с командой, Аббос работает ещё индивидуально. Он хочет попасть в Европу, и у него это получится, — сказал Ашурматов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.