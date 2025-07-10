Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рустам Ашурматов: Файзуллаев может повторить в Европе путь Хусанова

Рустам Ашурматов: Файзуллаев может повторить в Европе путь Хусанова
Комментарии

Бывший футболист «Рубина» Рустам Ашурматов высказался о потенциале полузащитника ПФК ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.

— Сообщается об интересе турецких клубов к Файзуллаеву. Стоит ли ему менять Россию на Турцию?
— Я точно не могу сказать, потому что не говорил с ним об этом. Но я слышал, что у него есть предложения из Турции. Если он там будет играть постоянно, на его месте поехал бы туда. Но если сядет в Турции на скамейке, лучше играть в России.

— Получится ли у Файзуллаева повторить путь Хусанова?
— 100%! Кроме тренировок с командой, Аббос работает ещё индивидуально. Он хочет попасть в Европу, и у него это получится, — сказал Ашурматов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Буду рисковать — на всё воля божья». Не побоялся сменить РПЛ на чемпионат Ирана
Эксклюзив
«Буду рисковать — на всё воля божья». Не побоялся сменить РПЛ на чемпионат Ирана
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android