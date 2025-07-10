Тимур Жамалетдинов стал игроком «Челябинска»

«Челябинск» в социальных сетях сообщил о переходе нападающего Тимура Жамалетдинова.

«Тимур — воспитанник футбольной школы московского «Локомотива». Является обладателем Суперкубка России — 2018. В минувшем сезоне Тимур выступал за «Знамя Труда», где провёл 15 матчей и забил 12 голов.

Сезонами ранее был игроком футбольных клубов: «Шинник», «Волгарь», СКА-Хабаровск, «Уфа», «Лех» (Кубок Польши), «Урал». В составе ЦСКА футболист принимал участие в матчах европейской Лиги чемпионов — восемь матчей и один забитый гол.

Побеждай с нами, Тим», — написано в сообщении клуба.

В предстоящем сезоне «Челябинск» выступит в Первой лиге.