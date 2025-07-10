Экс-защитник «Рубина» Ашурматов: Даку и Кордоба — сильнейшие нападающие в РПЛ

Бывший футболист «Рубина» Рустам Ашурматов рассказал, кого считает лучшими нападающими Российской Премьер-Лиги. Он выделил своего одноклубника Мирлинда Даку, а также форварда «Краснодара» Джона Кордобу.

— Кто, по-твоему, является сильнейшим нападающим в чемпионате России?

— К Кордобе могу добавить Даку. Мирлинд сегодня совсем другой футболист по сравнению с тем, который только перешёл в «Рубин», — сказал Ашурматов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В минувшем сезоне «Рубин» финишировал на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Краснодар».