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Экс-защитник «Рубина» Ашурматов: Даку и Кордоба — сильнейшие нападающие в РПЛ

Экс-защитник «Рубина» Ашурматов: Даку и Кордоба — сильнейшие нападающие в РПЛ
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Бывший футболист «Рубина» Рустам Ашурматов рассказал, кого считает лучшими нападающими Российской Премьер-Лиги. Он выделил своего одноклубника Мирлинда Даку, а также форварда «Краснодара» Джона Кордобу.

— Кто, по-твоему, является сильнейшим нападающим в чемпионате России?
— К Кордобе могу добавить Даку. Мирлинд сегодня совсем другой футболист по сравнению с тем, который только перешёл в «Рубин», — сказал Ашурматов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В минувшем сезоне «Рубин» финишировал на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Краснодар».

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