Игрок сборной Узбекистана Ашурматов: Хусанов очень скромный и мало рассказывает о «Сити»

Бывший футболист «Рубина» Рустам Ашурматов высказался о своём партнёре по сборной Узбекистана Абдукодире Хусанове, который выступает за «Манчестер Сити».

— Было очень приятно, что узбекский футболист попал в АПЛ, тем более в «Манчестер Сити». После этого трансфера Абдукодир не изменился. Он очень скромный и стеснительный парень. Внутри команды он нормальный, но, если условно выйдет на улицу, становится совсем другим. Но характер у него не меняется.

— А в игровом плане он стал круче?

— Конечно! Абдукодир ещё вырастет, потому что играет за «Манчестер Сити». С партнёрами такого уровня просто нельзя стоять на одном месте. По-любому будешь расти. Мы друг другу подсказываем. Конечно, спрашивал и буду спрашивать, что говорит Гвардиола футболистам и как играют другие центральные защитники «Манчестер Сити». Мне интересно, как и что там. Но он много не рассказывает про «Сити», потому что скромный, — сказал Ашурматов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.