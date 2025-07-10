Даниил Зорин рассказал о значении национальности при выборе капитана «Спартака»

Футболист «Спартака» Даниил Зорин заявил, что в команде национальность капитана не так важна, как его лидерские качества. Напомним, красно-белые завершили прошлый сезон Российской Премьер-Лига на четвёртом месте в турнирной таблице. Чемпионом страны стал «Краснодар».

«У нас есть лидеры. Капитан — Рома Зобнин, Саша Максименко выводит команду, когда Рома не играет, либо иногда это делает Срджан Бабич. Так что если ты лидер и проявляешь себя на поле, то национальность не так важна», — приводит слова Зорина «РИА Новости Спорт».

Вторую часть минувшего сезона Зорин провёл в «Ахмате» на правах аренды. В составе грозненского клуба полузащитник принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока со «Спартаком» рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.