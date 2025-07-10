Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Даниил Зорин рассказал о значении национальности при выборе капитана «Спартака»

Даниил Зорин рассказал о значении национальности при выборе капитана «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист «Спартака» Даниил Зорин заявил, что в команде национальность капитана не так важна, как его лидерские качества. Напомним, красно-белые завершили прошлый сезон Российской Премьер-Лига на четвёртом месте в турнирной таблице. Чемпионом страны стал «Краснодар».

«У нас есть лидеры. Капитан — Рома Зобнин, Саша Максименко выводит команду, когда Рома не играет, либо иногда это делает Срджан Бабич. Так что если ты лидер и проявляешь себя на поле, то национальность не так важна», — приводит слова Зорина «РИА Новости Спорт».

Вторую часть минувшего сезона Зорин провёл в «Ахмате» на правах аренды. В составе грозненского клуба полузащитник принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока со «Спартаком» рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

Материалы по теме
У «Спартака» проблемы с покупкой на приоритетную позицию. Сорвалось уже несколько сделок
У «Спартака» проблемы с покупкой на приоритетную позицию. Сорвалось уже несколько сделок
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android