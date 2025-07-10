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Прусов: «ПСЖ» приблизил себя к квинтуплу, а для «Реала» сезон завершился больно

Прусов: «ПСЖ» приблизил себя к квинтуплу, а для «Реала» сезон завершился больно
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Комментатор «Okko Спорт» Владислав Прусов прокомментировал разгромную победу «ПСЖ» в полуфинале клубного чемпионата мира над «Реалом». Игра завершилась со счётом 4:0.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
09 июля 2025, среда. 22:10 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Руис – 6'     2:0 Дембеле – 9'     3:0 Руис – 24'     4:0 Рамуш – 87'    

«Этот «ПСЖ» может остановить только «Барселона». Она просто не остановится, даже если «ПСЖ» будет вести 3:0, и в игру всё-таки вернётся. «Реал» же перестраивается. Не было уже важных для Алонсо Трента и Хёйсена. Хаби даже пошёл на риск с тройкой Мбаппе — Винисиус — Гонсало – эксперимент не удался.

Этому «Реалу» ещё нужно найти себя, но сезон закончился больно: разгромом и без трофеев. А «ПСЖ» приблизил себя не только к квинтуплу, но и к тому, чтобы называться командой-эпохой», — сказал Прусов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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