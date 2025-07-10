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Ловчев: «Торпедо» — самобытная и узнаваемая команда. Жаль, что с ними такое произошло

Ловчев: «Торпедо» — самобытная и узнаваемая команда. Жаль, что с ними такое произошло
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Бывший футболист Евгений Ловчев высказался об исключении московского «Торпедо» из числа участников Российской Премьер-Лиги. Такое решение сегодня, 10 июля, принял контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

«Когда я начинаю вспоминать былые времена «Торпедо», Стрельцова, мне говорят: «Ну опять». Но без прошлого нет настоящего, а в прошлом «Торпедо» было очень заметной фигурой. Мы, спартаковцы, долгие годы вообще их обыграть не могли, настраивались — порвём, но они выходят и обыгрывают нас. Ничего не изменилось, пока Бесков не возглавил «Спартак». Я назову весь состав «Торпедо» конца 50-х годов. Это очень самобытная и узнаваемая команда. Мне жаль, что с «Торпедо» сейчас всё это произошло. Вообще мне жаль, что эта команда находится внизу, нет покровителей», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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