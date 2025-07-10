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Гендиректор «Торпедо» выступил с заявлением после исключения клуба из РПЛ

Гендиректор «Торпедо» выступил с заявлением после исключения клуба из РПЛ
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Генеральный директор московского «Торпедо» Сергей Синяев выступил с заявлением по поводу решения КДК исключить клуб из Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 10 июля, РФС объявил, что чёрно-белые не сыграют в высшем российском дивизионе в сезоне-2025/2026.

«В первую очередь хочу выразить благодарность нашим болельщикам и всем неравнодушным, кто поддерживает нас в этой непростой ситуации. Мы это ценим и слышим голос каждого. Оценку принятого КДК решения дадут наши юристы. Ну и в ближайшее время планируем выступить с более обширным комментарием по сегодняшнему решению КДК РФС и дальнейшим действиям футбольного клуба», — цитирует Синяева официальный сайт «Торпедо».

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