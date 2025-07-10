Андрей Егорычев обратился к болельщикам «Урала» после ухода из клуба

Полузащитник Андрей Егорычев поблагодарил болельщиков после ухода из клуба.

«Я пришёл в ФК «Урал» в 2017 году и провёл здесь 7,5 лет. За это время и клуб, и Екатеринбург стали для меня по-настоящему родными. Дорогие болельщики, я хочу поблагодарить вас за невероятную поддержку команды и меня в частности. Благодарю вас за тёплые слова, вы всегда в моём сердце! Благодарю каждого сотрудника клуба, руководство, тренеров, персонал и партнёров! Хочу пожелать вам новых громких побед, вернуться в Премьер-Лигу и бороться за самые высокие места — вы этого заслуживаете! Благодарю за всё!» — приводит слова Егорычева пресс-служба клуба в телеграм-канале.