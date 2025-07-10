Известный болельщик «Торпедо» Шаганов: обескуражен образцовой поркой клуба со стороны РФС

Известный поэт и болельщик московского «Торпедо» Александр Шаганов высказался о решении РФС исключить чёрно-белых из Российской Премьер-Лиги.

«Жуть, что происходит с «Торпедо»! Что касается возможного роспуска команды, как Соболев может это сделать? Там же многовековая история и легендарность нашего футбола в лице Стрельцова, Иванова, Воронина и остальных. «Торпедо» — целый пласт нашей жизни. Даже если Соболев владелец клуба, но у команды есть общественность и болельщики. Категорически не согласен с решением распустить команду. Решать должны люди, ведь футбол существует для болельщиков, а не для владельцев.

Я обескуражен образцовой поркой «Торпедо» руководством РФС. Достали розги и нашли слабое звено в тот момент, когда идёт строительство стадиона и команда вышла в РПЛ в честной борьбе. Чемпионат состоит же не из одного матча. Какой-то неназначенный пенальти. Для чего придуман VAR? Он вообще работал на этом матче? Почему решение по «Торпедо» было принято спустя время — много несостыковок», — сказал Шаганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.