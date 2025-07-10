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Ловчев рассказал, как должен выглядеть состав команд РПЛ после исключения «Торпедо»

Ловчев рассказал, как должен выглядеть состав команд РПЛ после исключения «Торпедо»
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Бывший футболист Евгений Ловчев высказал мнение, каким образом необходимо изменить состав участников Российской Премьер-Лиги после исключения московского «Торпедо».

«После исключения «Торпедо» из РПЛ правильнее было бы провести чемпионат с 16 командами. У нас и так нет международных игр, команды мало играют — 30 игр в сезоне и на Кубок. Это мало, чтобы совершенствоваться. А кого вместо «Торпедо» — «Урал» или «Оренбург», должен определить регламент. Там такие вещи должны быть прописаны, как действовать — голосовать или что-то ещё», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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