Ловчев рассказал, как должен выглядеть состав команд РПЛ после исключения «Торпедо»

Бывший футболист Евгений Ловчев высказал мнение, каким образом необходимо изменить состав участников Российской Премьер-Лиги после исключения московского «Торпедо».

«После исключения «Торпедо» из РПЛ правильнее было бы провести чемпионат с 16 командами. У нас и так нет международных игр, команды мало играют — 30 игр в сезоне и на Кубок. Это мало, чтобы совершенствоваться. А кого вместо «Торпедо» — «Урал» или «Оренбург», должен определить регламент. Там такие вещи должны быть прописаны, как действовать — голосовать или что-то ещё», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.