«Очень жаль». Павел Мамаев — об исключении «Торпедо» из РПЛ

Бывший российский полузащитник Павел Мамаев высказался о решении исключить «Торпедо» из Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 10 июля, РФС объявил, что чёрно-белые не сыграют в высшем российском дивизионе в сезоне-2025/2026. Мамаев — воспитанник «Торпедо».

«Очень жаль, что «Торпедо» исключили из РПЛ. Всё-таки это команда с огромной историей. Её знают не только в России, но и по всей территории бывшего Советского Союза. Хотелось, чтобы «Торпедо» гремело на всю страну и добивалось самых высоких результатов», — приводит слова Мамаева Metaratings.

«Торпедо» заняло второе место в турнирной таблице Первой лиги по итогам прошлого сезона. Первой стала калининградская «Балтика».