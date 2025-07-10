Глава РПЛ Алаев выступил с заявлением по исключению «Торпедо» за неделю до старта сезона

Глава Российской Премьер-Лиги Александр Алаев выступил с заявлением по исключению «Торпедо» за неделю до старта сезона. Сегодня, 10 июля, РФС объявил, что чёрно-белые не сыграют в высшем российском дивизионе в сезоне-2025/2026.

«Российская Премьер-Лига строго придерживается принципа нулевой терпимости к коррупционным действиям и любым попыткам влиять на результаты матчей за пределами поля.

Тот, кто нарушил базовые принципы футбола как честной игры, не может остаться безнаказанным – будь то арбитр, руководитель, тренер или игрок. В случае крупных нарушений наказан должен быть весь клуб, попытавшийся заработать преимущество незаконными путями.

КДК РФС принял жёсткое, но справедливое решение. Особые ситуации, к которым точно относится дело «Торпедо», требуют решительных и своевременных действий.

Да, исключение клуба из лиги практически за неделю до старта сезона – это большая проблема и большой вызов для всех нас. Это и логистическая проблема из-за влияния на календарь, и спортивная проблема – из-за перемен в подготовке к сезону, и, конечно, имиджевый удар.

Но мы не имеем права закрывать глаза на проблемы только из-за того, что последствия неприятны и болезненны. Мы должны соблюдать базовые принципы и всегда будем последовательны в этом намерении.

Понимаю, что в данный момент всех волнует судьба освободившегося места в списке участников сезона Российской Премьер-Лиги. Решение на этот счёт будет принято исполкомом РФС в соответствии с уставными документами, лига готова незамедлительно оказать исполкому любую необходимую помощь», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.