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Смородская: вместо «Торпедо» в РПЛ должен играть «Урал» — хватит «Зенита»!

Смородская: вместо «Торпедо» в РПЛ должен играть «Урал» — хватит «Зенита»!
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала решение исключить «Торпедо» из Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 10 июля, РФС объявил, что чёрно-белые не сыграют в высшем российском дивизионе в сезоне-2025/2026.

«Решение об исключении «Торпедо» из РПЛ для меня неожиданное. Вместо «Торпедо» в РПЛ должен играть «Урал». Хватит «Зенита»!» — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Торпедо» заняло второе место в турнирной таблице Первой лиги по итогам прошлого сезона. Первой стала калининградская «Балтика». «Урал» занял четвёртое место и в стыковых матчах уступил «Ахмату». «Оренбург» вылетел из РПЛ напрямую.

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