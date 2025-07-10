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«Арсенал» объявил о переходе Кристиана Нёргора из «Брентфорда»

«Арсенал» объявил о переходе Кристиана Нёргора из «Брентфорда»
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Полузащитник Кристиан Нёргор перешёл из «Брентфорда» в лондонский «Арсенал». Об этом сообщил официальный сайт «канониров».

«Мы рады сообщить, что к нашему клубу присоединился игрок сборной Дании Кристиан Нёргор. 31-летний полузащитник прибыл из «Брентфорда», где провёл 196 матчей во всех турнирах, в том числе 122 в Премьер-лиге, забил 13 голов и отдал 18 результативных передач», — написано в сообщении клуба.

«Арсенал» завершил сезон-2024/2025 английской Премьер-лиги на втором месте в турнирной таблице. Команда Микеля Артеты набрала 74 очка за 38 матчей. Чемпионом Англии стал «Ливерпуль», заработав 84 очка.

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