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Войцех Щенсны отреагировал на сравнение Ламина Ямаля с Неймаром

Войцех Щенсны отреагировал на сравнение Ламина Ямаля с Неймаром
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Польский вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны отреагировал на сравнение вингера сине-гранатовых Ламина Ямаля с экс-нападающим каталонцев Неймаром. Щенсны подчеркнул, что не может назвать карьеру бразильского форварда неудачной.

«Сравнения Ламина с Неймаром? Люди говорят, что Неймар мог бы добиться гораздо большего в футболе, если бы у него был другой менталитет. Но если бы я на его месте подошёл к футболу и жизни по-другому, я бы не был тем Неймаром, который устраивает шоу», — приводит слова Щенсного известное испанское онлайн-издание Mundo Deportivo.

В минувшем сезоне Ямаль принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 25 результативными передачами. В составе «Барселоны» вингер стал чемпионом Испании, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны. Со сборной Испании Ямаль дошёл до финала Лиги наций.

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