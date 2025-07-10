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Голкипер Илья Свинов стал игроком «Родины»

Голкипер Илья Свинов стал игроком «Родины»
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Московская «Родина» на официальном сайте объявила о переходе голкипера Ильи Свинова.

«Илья – воспитанник тольяттинского футбола. Первая команда в профессиональной карьере – «Лада». Затем были новотроицкая «Носта» и воронежский «Факел». В декабре 2021-го Илья перешёл в московский «Спартак», а в 2022-м вернулся в аренду в «Факел», который впервые за долгое время оформил выход в РПЛ. За воронежцев Свинов провёл 51 матч, 20 из которых «на ноль». В начале прошлого сезона Свинов перешёл в «Балтику», а всю вторую часть провёл в аренде в «Уфе».

Приветствуем Илью в «Родине» и желаем больших побед вместе с нашим клубом!» — написано в сообщении клуба.

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