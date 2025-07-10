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ЦСКА хотел пригласить Давида Родригеса, но он выбрал «Модену» — источник

ЦСКА хотел пригласить Давида Родригеса, но он выбрал «Модену» — источник
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ПФК ЦСКА пытался пригласить в свою структуру тренера Давида Родригеса, который стал известен благодаря работе у руля молодёжной команды «Милана». Армейцы хотели, чтобы 32-летний специалист возглавил их молодёжку, информирует журналист Маттео Моретто в соцсетях.

Однако, по сведениям источника, испанский специалист выбрал вариант перехода во взрослый футбол. Он вошёл в тренерский штаб итальянского футбольного клуба «Модена». Клуб выступает в итальянской Серии В, в минувшем сезоне он занял 11-е место в турнирной таблице.

Напомним, ЦСКА в прошлом сезоне выиграл Кубок России и завоевал бронзовые медали РПЛ.

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