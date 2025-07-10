Олег Василенко поддержал вратаря «Торпедо» Солдатенко, который 4-й раз не попал в РПЛ

Бывший тренер «Черноморца» Олег Василенко отреагировал на новости об исключении «Торпедо» из РПЛ за подкуп арбитров в ФНЛ. В частности специалист поддержал вратаря Ростислава Солдатенко, у которого сорвалось четыре возможности поиграть в РПЛ. Дважды до стыковых матчей не допускали «Аланию», а по итогам минувшего сезона в элитный дивизион из-за проблем со стадионом не пустили «Черноморец», за который играл Солдатенко.

«Сожалею, что так получилось с «Торпедо». Легендарный клуб, один из символов советского и российского футбола. Я представляю, сколько трудов было приложено к достижению цели футболистами, тренерами, административным, медицинским персоналом и работниками клуба.

Обидно за парней, но особенно хочется поддержать Солдатенко. Три раза у него срывалась возможность играть в Премьер-Лиге, и я представляю, как он себя чувствует. Ростислав — сильная личность! У него удивительная ментальная составляющая, он точно справится с временной трудностью. Рост — очень сильный человек и вратарь, настоящий профессионал и точно заслуживает играть в Премьер-Лиге. Рост, держись! Всё обязательно будет! За самой тёмной ночью обязательно будет рассвет», — сказал Василенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.