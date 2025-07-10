Нападающий «Крыльев Советов» Раков оценил своё состояние перед началом нового сезона

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Вадим Раков высказался о своём состоянии перед началом нового сезона. Футболист перешёл в «Крылья» на правах аренды из московского «Локомотива».

«В целом неплохо. Довольно хорошо вышел на поле в матче со «Спартаком», сделал результативную передачу, забил гол. Это была уже моя третья игра за «Крылья». Поначалу, когда пришёл в команду, чуть-чуть переживал, оказавшись в новом коллективе. Но сейчас уже познакомился со всеми ребятами, постепенно вливаюсь в команду, находим взаимодействие на поле и набираем форму. Достаточно быстро адаптировался в «Крыльях». И хорошо, что получилось так себя проявить в матче со «Спартаком», — приводят слова Ракова «Известия».