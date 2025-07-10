Владислав Лазарев подписал контракт с саратовским «Соколом»

Полузащитник Владислав Лазарев стал игроком саратовского «Сокола». Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

«Ряды «Сокола» пополнил Владислав Лазарев. 23-летний полузащитник является воспитанником «Балтики». За его плечами около 100 матчей в Первой лиге и в РПЛ. В минувшем сезоне Влад на правах аренды выступал за «Сочи» и «Чайку», — написано в сообщении клуба.

«Сокол» завершил сезон-2024/2025 Первой лиги на 16-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 32 очка за 34 матча. Победителем Первой лиги стала калининградская «Балтика», заработав 69 очков. В предстоящем сезоне «Сокол» продолжит выступать в Первой лиге.