Наумов: решение об исключении «Торпедо» из РПЛ объективно, РФС не мог поступить по-другому

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал решение исключить «Торпедо» из Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 10 июля, РФС объявил, что чёрно-белые не сыграют в высшем российском дивизионе в сезоне-2025/2026.

«Решение об исключении «Торпедо» из РПЛ объективно. РФС не мог поступить по-другому — владелец клуба сидит в тюрьме. Если посадили, значит, вину будут доказывать. Некому будет финансировать клуб, он же не может делать это из тюрьмы. Сам факт взятки за спортивный результат — это дисквалификация клуба. В этом случае РФС прав, я полностью согласен.

Теперь на заседании исполкома нужно определить, кто займёт место «Торпедо» в РПЛ. В регламенте вряд ли предусмотрена эта ситуация. С одной стороны, «Урал» заслуживает играть в РПЛ, ведь попал в стыки. Но и «Оренбург» занял 15-е место в прошлом сезоне. Объективно, «Оренбург» должен быть 16-й командой в РПЛ», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.