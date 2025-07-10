«Аякс» объявил об уходе капитана команды

Амстердамский «Аякс» объявил, что полузащитник и капитан команды Джордан Хендерсон покидает клуб в связи с расторжением контракта. Английский хавбек выступал за «Аякс» с лета 2024-го.

«Джордан Хендерсон покидает «Аякс». Клуб удовлетворил просьбу игрока о расторжении контракта. Спасибо за всё, капитан», — сказано в сообщении пресс-службы «Аякса», которое было опубликовано в социальной сети X.

В 45 матчах прошедшего клубного сезона Хендерсон забил один гол и отдал шесть результативных передач. Ранее Джордан играл за саудовский «Аль-Иттифак» и «Ливерпуль». В составе мерсисайдского клуба Хендерсон становился чемпионом Англии, выигрывал все внутренние кубки, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.