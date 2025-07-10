Президент ФНЛ Измайлов высказался об исключении «Торпедо» из РПЛ

Президент ФНЛ Наиль Измайлов прокомментировал решение исключить «Торпедо» из Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 10 июля, РФС объявил, что чёрно-белые не сыграют в высшем российском дивизионе в сезоне-2025/2026.

«Футбольная национальная лига принимает к сведению решение контрольно-дисциплинарного комитета РФС об исключении ФК «Торпедо-Москва» из числа участников чемпионата России по футболу среду клубов Премьер-Лиги сезона-2025-2026.

В связи с этим ФНЛ ожидает официального решения бюро исполкома РФС по вопросу возможной ротации команд в рамках розыгрыша Первой лиги сезона-2025-2026.

Лига готова оперативно реализовать необходимые изменения в соответствии с установленными нормами.

ФНЛ выражает надежду, что «Торпедо-Москва» сохранит профессиональный статус и выступит в лиге PARI в сезоне-2025-2026, и подчёркивает заинтересованность в сохранении целостности соревнований и в МИР РПЛ, и во всех соревнованиях, находящихся в управлении ФНЛ», — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.