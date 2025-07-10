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Трушечкин: зачем «Торпедо» нужно было «заряжать» судей на игры с «Родиной» и «Шинником»?

Трушечкин: зачем «Торпедо» нужно было «заряжать» судей на игры с «Родиной» и «Шинником»?
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Футбольный комментатор Роман Трушечкин прокомментировал решение КДК исключить «Торпедо» из Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 10 июля, РФС объявил, что чёрно-белые не сыграют в высшем российском дивизионе в сезоне-2025/2026.

«Жёстко с «Торпедо», и всё вроде по букве закона. Три матча. В двух из них — с «Уралом» и «Родиной» — ничьи. В игре с «Уралом» у «Торпедо» ещё и удалён за две жёлтые Бородин, полчаса в меньшинстве. Победа — только над «Шинником», минимальная.

При этом у КДК нет претензий к честности побед в главных для «Торпедо» матчах, ключевых — с прямыми конкурентами, в частности над «Балтикой».

Какие-то «попытки организации договорных матчей» странные: пять очков из девяти целевых, красная карточка, да и выбор соперников… Зачем «Торпедо» нужно кого-то «заряжать» на игры с «Родиной» и «Шинником»? Эти клубы они просто превосходили.

Хорошо бы понять, какие факты на руках у КДК. «Торпедо» наказано всё-таки за «убийство» или за «покушение на убийство»? Где «Торпедо» сможет выступать теперь? И почему так складывается, будто никто не должен в новом сезоне играть на «Арене Химки»?», — написал Трушечкин в своём телеграм-канале.

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