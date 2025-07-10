Экс-тренер «Торпедо» Тарханов: клуб нужно было оставить в РПЛ и наказать только владельцев

Российский тренер Александр Тарханов высказался об исключении московского «Торпедо» из числа участников Российской Премьер-Лиги. Такое решение сегодня, 10 июля, принял контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

«Жалко, что происходит с «Торпедо». Этот клуб — такая величина! Там играли великие футболисты. В этом виноваты руководители «Торпедо». Думаю, клуб нужно было оставить в РПЛ и наказать только владельцев. Команду очень жалко», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Александр Тарханов возглавлял «Торпедо» в период с 1997 по 1998 год.