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«Рубин» сообщил о переходе защитника сборной Гондураса

«Рубин» сообщил о переходе защитника сборной Гондураса
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Защитник сборной Гондураса Дениль Мальдонадо стал игроком казанского «Рубина». Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Состав нашей команды пополнил 27-летний защитник Дениль Мальдонадо. Футболист подписал контракт с «Рубином» сроком на четыре года и будет выступать под номером 3. Ранее защитник сборной Гондураса выступал за румынский клуб «Университатя» Крайова. Добро пожаловать, Дениль!» — написано в сообщении клуба.

Фото: ФК «Рубин»

«Рубин» завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на седьмом месте. Команда набрала 45 очков за 30 матчей. Чемпионом страны стал «Краснодар», заработав 67 очков.

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