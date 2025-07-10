Александр Тарханов: у «Оренбурга» нет ничего для игры в РПЛ, пускай там играет «Урал»

Известный отечественный тренер Александр Тарханов высказался на тему того, кто должен заменить «Торпедо» в Российской Премьер-Лиге. Сегодня, 10 июля, РФС объявил, что чёрно-белые не сыграют в высшем российском дивизионе в сезоне-2025/2026. Клуб исключили из элитного дивизиона за подкуп (или попытку подкупа) судей в прошлом сезоне ФНЛ.

«Лучше пускай «Урал» играет в РПЛ вместо «Торпедо». У клуба есть супербаза, а у «Оренбурга» ничего нет для игры в РПЛ. Небольшой стадион и слабое поле. У «Оренбурга» нет такой футбольной инфраструктуры, как у «Урала», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.