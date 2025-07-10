Зорин заявил о желании стать капитаном «Спартака»

Футболист «Спартака» Даниил Зорин сообщил, что хотел бы однажды стать капитаном красно-белых. Зорин — воспитанник системы красно-белых.

«Каждый игрок мечтает стать капитаном. А я воспитанник клуба, всегда мечтал играть за «Спартак» и тем более выводить команду с капитанской повязкой. Капитан должен быть лидером как на поле, так и в раздевалке, вести за собой команду», — приводит слова Зорина «РИА Новости Спорт».

Вторую часть минувшего сезона Зорин провёл в «Ахмате» на правах аренды. В составе грозненского клуба полузащитник принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока со «Спартаком» рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.