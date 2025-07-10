«Ты не должен хотеть в Россию!» В Нидерландах критикуют Влапа за переговоры со «Спартаком»

Полузащитник «Твенте» Михел Влап, по версии СМИ, близок к переходу в московский «Спартак». Однако такой трансфер пришёлся не по душе нидерландским болельщикам. Они обрушились с жёсткой критикой в адрес хавбека в соцсетях.

Интернет-портал Twente Insite составил подборку комментариев, которые передают общее отношение нидерландцев к возможному переезду Влапа в Россию.

«Надеюсь, у него хватит здравого смысла не поехать. Там боевые действия. Ты поедешь без жены и ребёнка. Ты будешь скучать по ним».

«Россия крайне неправа в политике. Я буду глубоко разочарован во Влапе по-человечески, если он туда поедет».

«Этого не может быть. Если это правда, Влап полностью разочаровал...»

«Россия или пустыня (Саудовская Аравия). Вот, что нужно жадным людям на закате футбольной карьеры. Мне казалось, что Влап немного выше этого. Я разочарован в нём».

«Во-первых, как человек ты действительно не должен хотеть работать в России. Во-вторых, я думаю, что «Твенте» будет лучше его оставить. Он слишком важное звено в команде. Но если деньги манят…»

Ранее сообщалось, что «Спартак» близок к полной договорённости по трансферу нидерландского полузащитника Михела Влапа. Московский клуб согласовывает финальные детали сделки с «Твенте». Сумма трансфера составит € 4 млн. С самим игроком уже полностью согласованы все условия трёхлетнего контракта.

В минувшем сезоне на счету атакующего полузащитника 50 матчей во всех турнирах, в которых Влап отметился семью голами и 10 раз результативно ассистировал партнёрам по команде. По данным портала Transfermarkt, стоимость Михела Влапа составляет € 5 млн, а его контракт рассчитан до лета 2026 года.