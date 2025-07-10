«Ты не должен хотеть в Россию!» В Нидерландах критикуют Влапа за переговоры со «Спартаком»

Полузащитник «Твенте» Михел Влап, по версии СМИ, близок к переходу в московский «Спартак». Однако такой трансфер пришёлся не по душе нидерландским болельщикам. Они обрушились с жёсткой критикой в адрес хавбека в соцсетях.
Интернет-портал Twente Insite составил подборку комментариев, которые передают общее отношение нидерландцев к возможному переезду Влапа в Россию.
- «Надеюсь, у него хватит здравого смысла не поехать. Там боевые действия. Ты поедешь без жены и ребёнка. Ты будешь скучать по ним».
- «Россия крайне неправа в политике. Я буду глубоко разочарован во Влапе по-человечески, если он туда поедет».
- «Этого не может быть. Если это правда, Влап полностью разочаровал...»
- «Россия или пустыня (Саудовская Аравия). Вот, что нужно жадным людям на закате футбольной карьеры. Мне казалось, что Влап немного выше этого. Я разочарован в нём».
- «Во-первых, как человек ты действительно не должен хотеть работать в России. Во-вторых, я думаю, что «Твенте» будет лучше его оставить. Он слишком важное звено в команде. Но если деньги манят…»
Ранее сообщалось, что «Спартак» близок к полной договорённости по трансферу нидерландского полузащитника Михела Влапа. Московский клуб согласовывает финальные детали сделки с «Твенте». Сумма трансфера составит € 4 млн. С самим игроком уже полностью согласованы все условия трёхлетнего контракта.
В минувшем сезоне на счету атакующего полузащитника 50 матчей во всех турнирах, в которых Влап отметился семью голами и 10 раз результативно ассистировал партнёрам по команде. По данным портала Transfermarkt, стоимость Михела Влапа составляет € 5 млн, а его контракт рассчитан до лета 2026 года.