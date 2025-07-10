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В ЦСКА отреагировали на исключение из РПЛ своего соперника в 1-м туре чемпионата

В ЦСКА отреагировали на исключение из РПЛ своего соперника в 1-м туре чемпионата
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Директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на решение исключить «Торпедо» из Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 10 июля, РФС объявил, что чёрно-белые не сыграют в высшем российском дивизионе в сезоне-2025/2026. В матче 1-го тура РПЛ сезона-2024/2025 ЦСКА должен был сыграть с «Торпедо».

«Готовимся к Суперкубку. О 1-м туре — после», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Торпедо» заняло второе место в турнирной таблице Первой лиги по итогам прошлого сезона. Первой стала калининградская «Балтика». Отметим, что ЦСКА завершил минувший сезон на третьем месте в РПЛ, а также выиграл Фонбет Кубок России.

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