«Спартак» нацелился на подписание Коко — источник

Центральный защитник «Торино» Сауль Коко может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. В услугах 26-летнего уроженца Экваториальной Гвинеи заинтересован московский «Спартак». Об этом сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио.

Согласно сведениям источника, «Спартак» уже сделал официальное предложение по Коко. Однако «Торино» считает его слишком низким. При этом сама сумма оффера не уточняется.

Ранее СМИ писали, что «Торино» отказался продавать Коко в катарский «Аль-Духаиль» за € 16 млн. При этом интернет-портал Transfermarkt оценивает Сауля в € 10 млн.

Коко преимущественно выступает на позиции центрального защитника, но также может сыграть справа в обороне или в опорной зоне. Ранее он выступал за «Лас-Пальмас», «Эспаньол» и ряд молодёжных испанских команд.