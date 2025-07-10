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Эдин Джеко стал игроком «Фиорентины»

Эдин Джеко стал игроком «Фиорентины»
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Итальянская «Фиорентина» на официальном сайте объявила о переходе нападающего Эдина Джеко.

«Босниец, родившийся в Сараево 17 марта 1986 года, подписал годичный контракт до 30 июня 2026 года с автоматическим продлением до 30 июня 2027 года, если будут выполнены определённые условия.

В прошлом сезоне нападающий провёл 53 матча за «Фенербахче», забил 21 гол и отдал восемь результативных передач. Ранее он выступал за «Вольфсбург», «Манчестер Сити», «Рому» и «Интер», в том числе забил 369 голов и отдал 153 результативные передачи. В его послужном списке — титул чемпиона Бундеслиги, два титула Премьер-лиги, Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок Англии, два Кубка Италии и два Суперкубка Италии.

На счету 39-летнего форварда также 141 матч за сборную Боснии, в которых он забил 68 голов и отдал 29 результативных передач», — написано в сообщении.

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