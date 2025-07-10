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«Справедливое решение». Экс-игрок «Торпедо» Луценко высказался об исключении клуба из РПЛ

«Справедливое решение». Экс-игрок «Торпедо» Луценко высказался об исключении клуба из РПЛ
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Бывший нападающий «Торпедо» Евгений Луценко прокомментировал решение исключить московский клуб из Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 10 июля, РФС объявил, что чёрно-белые не сыграют в высшем российском дивизионе в сезоне-2025/2026.

«Если «Торпедо» работало с судьями, то должно за это отвечать. Допускаю, что клубы могут пользоваться админресурсом. Не знаю, на каком уровне это происходит, но такая практика раньше точно существовала. И не только у нас. «Ювентус» же снимали с чемпионата. Теперь у нас сняли «Торпедо». Не первый такой случай. Жаль болельщиков и неравнодушных людей, но решение о снятии «Торпедо» с РПЛ справедливое», — приводит слова Луценко Metaratings.

«Торпедо» заняло второе место в турнирной таблице Первой лиги по итогам прошлого сезона. Первой стала калининградская «Балтика».

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