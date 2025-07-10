«Локомотив» — «Динамо»: где смотреть товарищеский матч, во сколько начало игры

В субботу, 12 июля, состоится товарищеский матч между московскими «Локомотивом» и «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

По итогам минувшего сезона чемпионата России «Локомотив» занял шестое место (53 очка), а «Динамо» — пятое (56).

В первом круге прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги бело-голубые победили железнодорожников со счётом 3:1. Во втором круге «Локомотив» выиграл у «Динамо» со счётом 2:1.

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