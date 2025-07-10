Ловчев: Галицкий звонил — «Посмотри матч. Если договорняк, я не буду заниматься футболом»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался на тему договорных матчей в отечественном футболе. Он рассказал истории из своего опыта.

«Я жил и играл в то время, когда договорняков было очень много. В какой-то год, когда Колосков возглавлял РФС, за ничью давали одно очко, а за победу — два. Тогда было принято решение — восемь ничьих засчитывается, а дальше — нет. То есть сами признали, что можно восемь раз договориться, а дальше не получится.

У меня была история, когда я сотрудничал с одним изданием. В одном из последних туров была игра «Краснодара», а также в Томске. В итоге и там, и там был нужный результат. Я для сайта сказал, что эти договорняки надоели. Я не видел матч «Краснодара», но приплёл всё вместе, потому что в Томске был виден договорняк. Через некоторое время мне позвонила женщина: «С вами будет говорить Галицкий». Я говорю: «А это кто?». Это было давно, но потом мы с ним познакомились. Меня с ним соединяют, он спрашивает, смотрел ли я матч. Я сказал, что нет. Галицкий на это ответил: «А посмотрите. Если это договорняк, я не буду заниматься футболом. Зачем мне это? Я вкладываю большие деньги». Я пересмотрел матч и извинился. Такие люди сделали так, что договорняков я в последнее время не видел. А я ведь раньше в этом варился. Если возвращаться к сегодняшнему дню, на ситуацию с «Торпедо» надо было реагировать», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.