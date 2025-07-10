В Госдуме отклонили законопроект, направленный на отмену карты болельщика

На пленарном заседании Государственной Думы Российской Федерации был отклонён законопроект, которым предлагалось отменить систему идентификации зрителей (карту болельщика, Fan ID) на футбольных стадионах. Об этом сообщило «РИА Новости Спорт».

Отмечается, что законопроект был направлен на отмену ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», которым с 1 июня 2022 года введена обязательная идентификация и аутентификация зрителей и участников только тех официальных спортивных соревнований, которые указаны в распоряжении правительства РФ. Карта болельщика требуется для посещения всех матчей Российской Премьер-Лиги, Суперфинала Кубка России, а также Суперкубка России.