«Это уникальный случай». Мурад Мусаев — о своём тренерском штабе в «Краснодаре»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, что все специалисты из его тренерского штаба являются выходцами из академии клуба. Сам Мусаев тренировал молодёжную команду «быков». Напомним, чёрно-зелёные завоевали золото российского первенства, обыграв в матче 30-го тура московское «Динамо» (3:0) на домашней арене.

«Весь наш чемпионский штаб в «Краснодаре» — на 100% люди из академии. Кто-то начинал там раньше меня, кто-то — позже, но все — наши, краевые, с юга России. Думаю, это уникальный случай, вряд ли где-то ещё есть такой штаб, который целиком вышел из клубной академии и зашёл в первую команду», — приводит слова Мусаева «Спорт-экспресс».

Мусаев вернулся в «Краснодар» в 2024-м, сменив на посту главного тренера команды уволенного Владимира Ивича. Ранее Мурад работал в академии «быков», а также с первой командой. С 2021 по 2024-й Мусаев трудился в «Сабахе». Чемпионство «Краснодара» по итогам сезона-2024/2025 — первое в истории клуба.