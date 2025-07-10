СД МВД установил факт передачи 1,5 млн рублей арбитру матча «Торпедо» — «КАМАЗ»

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала о выявлении сотрудниками следственного департамента нового факта оказания противоправного влияния на результаты спортивного соревнования с участием московского «Торпедо».

«24 мая 2025 года состоялся матч между футбольными командами «Торпедо Москва» и «КАМАЗ», который закончился со счётом 1:1. Данный результат позволил ФК «Торпедо Москва» выйти в Российскую Премьер-Лигу.

Предварительно установлено, что руководителями клуба через посредника главному судье матча переданы денежные средства в сумме 1,5 млн рублей за оказание противоправного влияния на результат данного спортивного соревнования. В жилищах главного арбитра матча и посредника проведены обыски, в результате которых изъяты средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Подозреваемые задержаны, им предъявлены обвинения в преступлении, предусмотренном статьёй 184 УК РФ.

В отношении спортивного судьи избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении второго фигуранта — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следователями Следственного департамента МВД России продолжается работа по установлению всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности», — написала Волк в телеграм-канале.

Ранее сообщалось о задержании главного судьи матча «Торпедо» — «КАМАЗ» Богдана Головко.