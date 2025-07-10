Заза Джанашия: у «Торпедо» есть имя, чересчур сразу выкидывать клуб из РПЛ

Экс-форвард московского «Локомотива» Заза Джанашия высказался о решении исключить «Торпедо» из Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 10 июля, РФС объявил, что чёрно-белые не сыграют в высшем российском дивизионе в сезоне-2025/2026.

«Исключение «Торпедо» из РПЛ несправедливо. Как доказали, что был подкуп судей? Клуб должен выступать в Премьер-Лиге. У «Торпедо» есть имя, чересчур сразу выкидывать клуб из РПЛ! Для начала можно было бы оштрафовать клуб финансово или снять очки. «Оренбург» в прошедшем сезоне играл в РПЛ, поэтому оренбуржцы должны стать 16-й командой в этом сезоне», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.