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Заза Джанашия: у «Торпедо» есть имя, чересчур сразу выкидывать клуб из РПЛ

Заза Джанашия: у «Торпедо» есть имя, чересчур сразу выкидывать клуб из РПЛ
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Экс-форвард московского «Локомотива» Заза Джанашия высказался о решении исключить «Торпедо» из Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 10 июля, РФС объявил, что чёрно-белые не сыграют в высшем российском дивизионе в сезоне-2025/2026.

«Исключение «Торпедо» из РПЛ несправедливо. Как доказали, что был подкуп судей? Клуб должен выступать в Премьер-Лиге. У «Торпедо» есть имя, чересчур сразу выкидывать клуб из РПЛ! Для начала можно было бы оштрафовать клуб финансово или снять очки. «Оренбург» в прошедшем сезоне играл в РПЛ, поэтому оренбуржцы должны стать 16-й командой в этом сезоне», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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