Экс-руководитель «Торпедо» Белоус: будем надеяться, что бренд клуба сохранится

Бывший генеральный менеджер «Торпедо-ЗИЛ» Юрий Белоус прокомментировал решение РФС исключить «Торпедо» из Российской Премьер-Лиги.

«Печально, что «Торпедо» исключили из РПЛ. Если раньше говорили, что «Динамо» прокляли, сейчас видим, что после закрытия завода ЗИЛ ничего не осталось. Кроме названия. «Торпедо» — не чужой мне клуб. Я пришёл туда в 2002 году. На сегодняшний день мне очень жаль. Посмотрим, какой будет дальнейшая судьба акционеров. Надеемся, что стадион будет достроен и молодёжная команда будет сохранена. «Торпедо» не в первый раз курсирует на лифте из одной лиги в другую. Будем надеяться, что бренд «Торпедо» будет сохранён. Но прискорбно, что в XXI веке у клуба нет никаких позитивных результатов. Могу только сожалеть, что в команду пришли люди, которые не сумели правильно выстроить работу и пошли не тем путём для достижения спортивного результата», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.