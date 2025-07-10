«Футбол пострадал из-за негодяев». Сёмин — об исключении «Торпедо» из РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива», киевского «Динамо» и «Ростова» Юрий Сёмин прокомментировал решение исключить московское «Торпедо» из Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 10 июля, РФС объявил, что чёрно-белые не сыграют в высшем российском дивизионе в сезоне-2025/2026.

«У меня большое сожаление из-за решения об исключении команды из РПЛ. Футболисты здесь ни при чём. В футболе много людей, которые приходят из других профессий и занимались до этого чем-то другим. Так и случилось с «Торпедо». Мне очень жаль, что такой клуб и футбол пострадал из-за определённых негодяев», — приводит слова Сёмина Metaratings.

«Торпедо» заняло второе место в турнирной таблице Первой лиги по итогам прошлого сезона. Первой стала калининградская «Балтика».