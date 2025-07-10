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Стало известно, когда Тер Штеген примет окончательное решение о будущем в «Барселоне»

Стало известно, когда Тер Штеген примет окончательное решение о будущем в «Барселоне»
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Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген намерен отклонять все предложения от других клубов, по крайней мере, до января грядущего года. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в январе немецкий голкипер может поменять команду в целях получения необходимой игровой практики в преддверии чемпионата мира 2026 года. Сине-гранатовые готовы отпустить тер Штегена, поскольку в большей степени рассчитывают на новоиспечённого вратаря Жоана Гарсию. Однако немец считает, что способен выиграть конкуренцию. При этом футболист зол на сине-гранатовых за утечку информации, негативно влияющей на его репутацию.

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