Созин: РФС исключил «Торпедо» из РПЛ и сорвал подготовку ЦСКА к сезону

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался об отстранении московского «Торпедо» от участия в Российской Премьер-Лиге — 2025/2026 за несколько дней до старта турнира. Матч 1-го тура РПЛ между «Торпедо» и ЦСКА должен был состояться в понедельник, 21 июля.

«В футболе не бывает мелочей. Особенно в подготовке к сезону, и особенно — к его началу. Сегодня из РПЛ исключили «Торпедо». А что теперь делать ЦСКА? Они готовились к Суперкубку на выезде, а потом — к игре в Москве с «Торпедо». Теперь надо всё менять: предстоит ещё и тяжёлый выезд в Оренбург. И дело же не только в перелёте, работе клуба по организации жилья и тренировок. Кому-то может быть запрещено играть на искусственном поле. Это не влияет на подготовку, по мнению РФС? Слишком мелкий вопрос?

Главное: почему решение по «Торпедо» принято так поздно? Разговоры, что «что-то будет», ходили уже месяц. Полно времени, чтобы принять решение, чтобы сообщить о нём клубам заранее. Но нет, дождались, когда до старта осталась неделя. Это разве равные условия для всех клубов?

Я не говорю, виноваты боссы «Торпедо» или нет, — я не адвокат. Это не моё дело. Я говорю про то, что страдают и клубы, которые в этой истории вообще ни при чём. РФС исключил «Торпедо» из РПЛ и сорвал подготовку ЦСКА к сезону», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В четверг, 10 июля, состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором было принято решение об отстранении «Торпедо». Ранее президент клуба Леонид Соболев был обвинён в оказании противоправного влияния на результат матча. Игра за Суперкубок России — 2025 «Краснодар» — ЦСКА пройдёт в субботу, 12 июля.