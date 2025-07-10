«Бешикташ» официально опроверг переговоры со «Спартаком» по Фернандешу

Турецкий «Бешикташ» опроверг информацию о переговорах с московским «Спартаком» по трансферу полузащитника Жедсона Фернандеша. Соответствующее заявление появилось на сайте чёрно-белых.

«Информация в СМИ о том, что наш клуб и московский «Спартак» начали переговоры о переходе Жедсона Фернандеша, совершенно необоснованна. Призываем болельщиков с осторожностью относиться к подобным ложным сообщениям и не доверять им», — сказано в сообщении.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что игрок выразил готовность продолжить карьеру в России после того, как «Спартак» отправил по нему запрос. Фернандеш мог оказаться в России ещё год назад: тогда интерес к нему, помимо «Спартака», приписывали «Зениту».