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Канчельскис — о «Торпедо»: всё наиграно, нужно было сделать кого-то козлом отпущения

Канчельскис — о «Торпедо»: всё наиграно, нужно было сделать кого-то козлом отпущения
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Известный российский экс-футболист Андрей Канчельскис отреагировал на исключение московского «Торпедо» из Российской Премьер-Лиги после обвинения руководства клуба во взяточничестве.

«Творится безобразие! Сам владелец клуба будет ходить и давать деньги судьям? Сколько я раз говорил, что в РФС есть некоторый процент людей, которые принимают неправильные решения. Так убить такой клуб, как «Торпедо»! Думаю, что всё было наиграно. Нужно было кого-то сделать козлом отпущения. «Торпедо» должно играть в РПЛ», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Канчельскис работал главным тренером «Торпедо-ЗИЛ» с 2009 по 2010 год.

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