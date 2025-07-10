«Манчестер Сити» согласовал контракт с одним из лидеров «Ноттингем Форест» — FI

«Манчестер Сити» согласовал условия личного контракта с 25-летним атакующим полузащитником «Ноттингем Форест» Морганом Гиббс-Уайтом. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, английский футболист также хочет перейти в стан «горожан». Однако на текущий момент клубы не пришли к соглашению относительно трансфера Гиббс-Уайта. Подчёркивается, что «лесники» не хотят продавать одного из лидеров своей команды.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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