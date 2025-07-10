Руководство «Реала» намерено провести беседу с игроками после разгрома от «ПСЖ» — Marca

В ближайшие дни руководство мадридского «Реала» намерено поговорить с некоторыми футболистами команды. В среду, 9 июля, «сливочные» потерпели разгромное поражение в полуфинальном матче клубного чемпионата мира с «ПСЖ» (0:4). Об этом сообщает Marca.

По информации источника, боссы испанского гранда хотят узнать об устремлениях игроков и понять их приверженность «Королевскому клубу». Руководство «Реала» не устраивает уровень командный игры «сливочных». Особенно сильно главных лиц клуба беспокоит текущее состоянии крайнего нападающего Винисиуса Жуниора, который, по их мнению, далёк от своей лучшей формы.

Подчёркивается, что в «Реале» также определились с будущим вингера Родриго Гоэсом в команде, поскольку главный тренер Хаби Алонсо не рассчитывает на него.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: