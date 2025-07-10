Ашраф Хакими высказался о победе над «Реалом» в 1/2 финала КЧМ

Крайний защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими прокомментировал победу своего клуба над мадридским «Реалом» в полуфинале клубного чемпионата мира со счётом 4:0.

«Мы хорошо себя чувствуем на поле, приятно играть с этими товарищами по команде, в этом клубе. Когда есть связь и все тянут в одном направлении, становится легче. Мы работаем с одним и тем же тренером уже два года, с одной и той же философией, и мы довольны нашими результатами, динамикой команды, коллективом. Мы чувствуем себя очень хорошо и хотим продолжать творить историю. Мы очень рады, ведь до титула остался ещё один матч. Мы на верном пути к его достижению», — приводит слова марокканского фулбека Le Parisien.

Хакими отдал голевую передачу на полузащитника Фабиана Руиса против своего бывшего клуба. Африканец находился в системе «Реала» с 2006 по 2020 год. В финале клубного чемпионата мира 13 июля «ПСЖ» сыграет с «Челси».