Экс-президент «Торпедо» Тукманов: не важно, где будет играть клуб, — задета его честь

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов высказался об отстранении московского клуба от участия в Российской Премьер-Лиге — 2025/2026 за несколько дней до старта турнира. Матч 1-го тура РПЛ между «Торпедо» и ЦСКА должен был состояться в понедельник, 21 июля.

«РФС находится в тесном контакте с правоохранительными органами, значит, у них есть информация, позволившая принять решение по «Торпедо» до завершения следствия. Они уверены, что преступление было, а в этом случае наказание неизбежно.

Уже не важно, в какой лиге будет играть «Торпедо», — задета честь и репутация клуба. Первая Лига или Вторая — всё равно нужно будет доказывать, что в этом виноват не клуб, а отдельные его руководители. Игроки здесь ни при чём. Есть болельщики, пусть сейчас и немногочисленные, но это живые люди, которые переживают за команду.

Всё это — печально. Трагедия для «Торпедо», его болельщиков. А историю клуба нужно будет писать заново, с чистого листа. Я расстроен не столько исключением «Торпедо» из РПЛ, сколько тем, что к этому привело. Люди, которые себе такое позволили, подвергли риску наш любимый клуб. И совершили, мягко говоря, плохой поступок», — сказал Тукманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В четверг, 10 июля, состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором было принято решение об отстранении «Торпедо». Ранее президент клуба Леонид Соболев был обвинён в оказании противоправного влияния на результат матча.